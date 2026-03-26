AU CINÉ AVEC BÉBÉ La Guerre des prix SEW Manufacture des tabacs Morlaix

AU CINÉ AVEC BÉBÉ La Guerre des prix

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-04-02 12:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Au ciné avec bébé ce sont des séances pour les parents accompagnés de leur enfants de moins de 10 mois tous les premiers jeudis du mois au matin. Le volume sonore et la luminosité sont adaptés pour accueillir les bébés et du matériel de puériculture est mis à disposition dans la salle. C’est l’occasion de venir au cinéma pendant que vous vous occupez de bébé !

À 10h on vous accueille pour un petit café et à 10h30 on lance le film !

Synopsis Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable. .

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

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English : AU CINÉ AVEC BÉBÉ La Guerre des prix

L’événement AU CINÉ AVEC BÉBÉ La Guerre des prix Morlaix a été mis à jour le 2026-03-21 par OT BAIE DE MORLAIX