Au ciné avec Bébé L’inconnu de la grande arche SEW Morlaix

Au ciné avec Bébé L’inconnu de la grande arche

SEW 39 Ter Quai de Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-11-06 10:00:00

Tous les premiers jeudis du mois, le cinéma propose aux jeunes parents des séances spécialement conçues pour eux accompagnés de leur bébé (10 mois maximum)

Au départ, il s’agit d’un constat avec l’arrivée d’un enfant, il devient très difficile de s’octroyer une parenthèse dans les salles obscures. Parce qu’on hésite à faire garder bébé qui n’a que quelques semaines, parce qu’on n’a pas toujours la chance de pouvoir disposer d’une baby-sitter ou de grands parents disponibles, parce qu’on n’ose pas affronter le regard des autres en venant dans la salle avec bébé…. Et pourtant lors des premiers mois de la vie de bébé, pendant les congés maternité ou paternité, les parents ont encore un peu de temps devant eux, oui mais… avec bébé !

Des séances spécialement adaptées

Le cinéma proposera de voir l’un des films à l’affiche sur la période au tarif réduit de 6 euros pour les adultes (c’est évidemment gratuit pour les bébés !). Le volume sonore du film et la lumière dans la salle seront spécialement adaptés à ce public et pour assurer le confort des bébés (et de leurs parents !), du matériel spécifique sera mis à leur disposition dans la salle. (table à langer, tapis de jeux, etc).

Objectif un moment d’échanges

Ces séances se veulent aussi un moment de convivialité et d’échanges possibles entre jeunes parents, qui souffrent parfois d’un amoindrissement de leur vie sociale après la naissance. C’est pourquoi nous vous proposons un petit café accompagné de viennoiserie avant la séance. L’idée est d’aider les parents à sortir de leur isolement, de s’octroyer un moment pour eux tout en accédant à la culture.

Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir L’inconnu de la grande Arche de Stephane Desmoustier

Synopsis

1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe ! A la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l’architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique.

VF 1h46

Accueil café à 10h, séance à 10h30. .

SEW 39 Ter Quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

