« Au ciné avec bébé » Nino SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

« Au ciné avec bébé » Nino SEW Manufacture des Tabacs Morlaix jeudi 2 octobre 2025.

« Au ciné avec bébé » Nino

SEW Manufacture des Tabacs 39 Ter Quai de Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 10:00:00

fin : 2025-10-02 12:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Tous les premiers jeudis du mois, le cinéma propose aux jeunes parents des séances spécialement conçues pour eux accompagnés de leur bébé (10 mois maximum)

Au départ, il s’agit d’un constat avec l’arrivée d’un enfant, il devient très difficile de s’octroyer une parenthèse dans les salles obscures. Parce qu’on hésite à faire garder bébé qui n’a que quelques semaines, parce qu’on n’a pas toujours la chance de pouvoir disposer d’une baby-sitter ou de grands parents disponibles, parce qu’on n’ose pas affronter le regard des autres en venant dans la salle avec bébé…. Et pourtant lors des premiers mois de la vie de bébé, pendant les congés maternité ou paternité, les parents ont encore un peu de temps devant eux, oui mais… avec bébé !

Des séances spécialement adaptées

Le cinéma proposera de voir l’un des films à l’affiche sur la période au tarif réduit de 6 euros pour les adultes (c’est évidemment gratuit pour les bébés !). Le volume sonore du film et la lumière dans la salle seront spécialement adaptés à ce public et pour assurer le confort des bébés (et de leurs parents !), du matériel spécifique sera mis à leur disposition dans la salle. (table à langer, tapis de jeux, etc).

Objectif un moment d’échanges

Ces séances se veulent aussi un moment de convivialité et d’échanges possibles entre jeunes parents, qui souffrent parfois d’un amoindrissement de leur vie sociale après la naissance. C’est pourquoi nous vous proposons un petit café accompagné de viennoiserie avant la séance. L’idée est d’aider les parents à sortir de leur isolement, de s’octroyer un moment pour eux tout en accédant à la culture.

Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir « Nino » de Pauline Loques

Synopsis

Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser a` refaire corps avec les autres et avec lui-même.

VF 1h37 .

SEW Manufacture des Tabacs 39 Ter Quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « Au ciné avec bébé » Nino Morlaix a été mis à jour le 2025-09-25 par OT BAIE DE MORLAIX