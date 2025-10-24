Au ciné ce soir ! Médiathèque Orgelet Orgelet

Au ciné ce soir ! Médiathèque Orgelet Orgelet vendredi 24 octobre 2025.

Au ciné ce soir !

Médiathèque Orgelet 8 Grande Rue Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Séances de court-métrages d’hier et d’aujourd’hui. Tout public à partir de 8 ans. .

Médiathèque Orgelet 8 Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05

English : Au ciné ce soir !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Au ciné ce soir ! Orgelet a été mis à jour le 2025-10-15 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE