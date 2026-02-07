Au cinéma des premiers temps Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré. Tout public, Adulte, Senior

Ciné-débat Dans le cadre des 130 ans du cinéma, un programme original composé de plusieurs films courts réalisés entre 1899 et 1914 est proposé. Un retour dans le passé avec des œuvres du cinéma des premiers temps, ainsi qu’un court-métrage de 1910 présent dans les collections de la Cinémathèque sur la Bretagne. Durée : 1h En écho à l’exposition Grand écran En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr



