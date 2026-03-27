AU CINEMA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

AU CINEMA

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

La guerre des prix (18h00) Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon, est promue à la centrale d’achat pour défendre les produits bio et locaux. Elle doit lutter contre un négociateur impitoyable pour faire entendre ses convictions dans un système compétitif.

Orwell 2+2=5 (20h30) VO Ce documentaire explore les derniers mois de George Orwell en 1949, alors qu’il termine son roman “1984”. Il met en lumière des concepts troublants comme le double discours et le contrôle de la pensée, des vérités qui résonnent encore aujourd’hui.

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48

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English :

Price wars (6:00 pm): Audrey, a farmer?s daughter and department manager, is promoted to the central purchasing department to defend organic and local produce. She has to battle against a ruthless negotiator to make her convictions heard in a competitive system.

Orwell: 2+2=5 (8:30pm) VO: This documentary explores George Orwell?s final months in 1949, as he completed his novel 1984. It sheds light on troubling concepts such as double talk and thought control, truths that still resonate today.

L’événement AU CINEMA Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65