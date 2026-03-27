AU CINEMA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

AU CINEMA

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Super Mario Galaxy (18h00) Dans le Royaume Champignon, Mario et Luigi reçoivent un appel mystérieux les poussant à explorer le passé de la princesse Peach. Leur aventure intergalactique les mène à découvrir de nouveaux mondes et à nouer des alliances inattendues.

Une jeunesse Indienne (20h30) VO Deux amis d’enfance dans un village du nord de l’Inde s’efforcent de réussir le concours de police d’État, une chance d’accéder à la dignité qu’ils espèrent. Leur rêve devient menaçant lorsque des désillusions mettent à l’épreuve leur précieuse amitié.

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48

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English :

Super Mario Galaxy (6:00 p.m.): In the Mushroom Kingdom, Mario and Luigi receive a mysterious call to explore Princess Peach’s past. Their intergalactic adventure leads them to discover new worlds and forge unexpected alliances.

Une jeunesse Indienne (8:30 PM) VO: Two childhood friends in a northern Indian village strive to pass the state police examination, a chance to achieve the dignity they hope for. Their dream becomes threatening when disillusionment puts their precious friendship to the test.

L’événement AU CINEMA Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65