Au clair de lune. Médiathèque Yves Chaland Nérac
vendredi 27 novembre 2026 · Médiathèque Yves Chaland · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Au clair de lune.
Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27 19:00:00
Date(s) :
2026-11-27
La médiathèque donne carte blanche à Julie Mathevet, chanteuse lyrique, pour un moment magique à la tombée de la nuit.
Interprétation d’oeuvres du répertoire et déambulation vocale avec la participation du public.
Ados / adultes
Durée 45 mn
Sur réservation. .
Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55
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English : Au clair de lune.
L’événement Au clair de lune. Nérac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT de l’Albret
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