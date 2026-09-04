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Au clair de lune. Médiathèque Yves Chaland Nérac

vendredi 27 novembre 2026 · Médiathèque Yves Chaland · Nérac

Au clair de lune. Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Yves Chaland
Adresse
14 Avenue de Lattre de Tassigny
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Nérac

Au clair de lune.

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27 19:00:00

Date(s) :
2026-11-27

La médiathèque donne carte blanche à Julie Mathevet, chanteuse lyrique, pour un moment magique à la tombée de la nuit.
Interprétation d’oeuvres du répertoire et déambulation vocale avec la participation du public.
Ados / adultes
Durée 45 mn
Sur réservation.   .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 

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English : Au clair de lune.

L’événement Au clair de lune. Nérac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT de l’Albret

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