Au coeur de Dormans – Parc du château Dormans, 7 juin 2025 07:00, Dormans.

Marne

Au coeur de Dormans Parc du château Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Plongez au coeur de la nature à Dormans ! C’est un écrin de verdure de 25 hectares, un véritable havre de paix, où la beauté de la nature rencontre l’histoire et le patrimoine.Tout public

Plongez au coeur de la nature à Dormans ! C’est un écrin de verdure de 25 hectares, un véritable havre de paix, où la beauté de la nature rencontre l’histoire et le patrimoine.

Une visite guidée le samedi 14 juin 2025, avec un jardinier passionné Pour découvrir tous ses secrets, rien de tel qu’un jardinier passionné il vous guidera à travers les allées, vous dévoilant ainsi anecdotes et conseils pour une expérience enrichissante.

Le week-end du 6 et 7 juin, le parc est ouvert librement au public.

Pour le public scolaire, il est conseillé de s’adresser par téléphone directement, pour prendre rendez-vous chaque vendredi de juin. .

Parc du château Avenue des Victoires

Dormans 51700 Marne Grand Est

English : Au coeur de Dormans

Immerse yourself in the heart of nature at Dormans! This 25-hectare green setting is a true haven of peace, where the beauty of nature meets history and heritage.

German :

Tauchen Sie in Dormans in das Herz der Natur ein! Es ist ein 25 Hektar großes grünes Schmuckkästchen, eine wahre Oase des Friedens, wo die Schönheit der Natur auf Geschichte und Kulturerbe trifft.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della natura a Dormans! Questo ambiente verde di 25 ettari è un’oasi di pace, dove la bellezza della natura incontra la storia e il patrimonio.

Espanol :

Sumérjase en plena naturaleza en Dormans Este entorno verde de 25 hectáreas es un remanso de paz, donde la belleza de la naturaleza se encuentra con la historia y el patrimonio.

L’événement Au coeur de Dormans Dormans a été mis à jour le 2025-05-22 par ADT de la Marne