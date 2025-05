AU COEUR DE LA GARRIGUE: YOGA & DÉCOUVERTES OLÉICOLES – Vendémian, 7 juin 2025 07:00, Vendémian.

matinée sportif et dégustation au Rocher des fées

L’Office de Tourisme vous propose une matinée dans l’exploitation agricole le Rocher des Fées.

Se reconnecter à la nature et à nos sens, c’est ce que propose cette matinée dans l’exploitation agricole le Rocher des Fées à Vendémian. Entre bien-être, découverte de la flore et des saveurs méditerranéennes, ressourcez-vous !

9h Parcourez la production agricole du Rocher des Fées avec une balade commentée à l’écoute de la nature aux côtés de David Ferrando, fervent connaisseur de l’environnement. Vous serez captivés par l’univers oléicole de David et vous apprendrez à reconnaître la flore et les paysages méditerranéens.

10h45 Sur la magnifique terrasse surplombant la vallée, offrez-vous un moment de détente avec un cours de vinyasa yoga, adapté aux débutants, animé par la professeure Léah Séarle. Reconnectez-vous à votre corps, et terminez par 5 minutes de relaxation pour un bien-être complet.

12h00 Clôturez la matinée par une dégustation des huiles d’olive et olives produites par le moulin, pour apprécier les saveurs du terroir méditerranéen.

Tenue sportive recommandée. Apportez votre tapis de yoga et une bouteille d’eau, pas de point d’eau sur place. Si vous ne disposez pas de tapis de yoga, veuillez en informer l’Office de Tourisme. .

Vendémian 34230 Hérault Occitanie

English :

morning of sports and tasting at Rocher des fées

German :

vormittags Sport und Verkostung am Rocher des fées

Italiano :

mattinata di sport e degustazione al Rocher des fées

Espanol :

mañana de deporte y degustación en Rocher des fées

