Au coeur de la Haute Vienne en guerre Espave Noriac salle basse Limoges

Informations pratiques

Limoges

Au coeur de la Haute Vienne en guerre

Espave Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 14:00:00

fin : 2026-12-19 18:00:00

Date(s) :

2026-11-17

À travers des documents d’archives parfois inédits (issus des Archives départementales de la Haute-Vienne), l’exposition retrace l’histoire du département durant la Seconde Guerre mondiale. De l’entrée en guerre à la reconstruction, en passant par le régime de Vichy, la Résistance, les maquis et la Libération, elle éclaire la complexité de cette période et ses conséquences durables sur le territoire. Une invitation à s’immerger dans l’histoire à partir des sources originales.

Visite libre de 14h à 18h du mardi au vendredi.

Vernissage le 14 novembre à 18h30.

Visites guidées les mercredis après-midis sur inscription à 14h30 (durée 1h15).

Renseigements et réservation par téléphone ou par mail. .

Espave Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 50 97 60 contact.archives@haute-vienne.fr

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English : Au coeur de la Haute Vienne en guerre

L’événement Au coeur de la Haute Vienne en guerre Limoges a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Limoges Métropole