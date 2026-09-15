Au coeur de la Haute Vienne en guerre Espave Noriac salle basse Limoges
mardi 17 novembre 2026 · Espave Noriac salle basse · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Au coeur de la Haute Vienne en guerre
Espave Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 14:00:00
fin : 2026-12-19 18:00:00
Date(s) :
2026-11-17
À travers des documents d’archives parfois inédits (issus des Archives départementales de la Haute-Vienne), l’exposition retrace l’histoire du département durant la Seconde Guerre mondiale. De l’entrée en guerre à la reconstruction, en passant par le régime de Vichy, la Résistance, les maquis et la Libération, elle éclaire la complexité de cette période et ses conséquences durables sur le territoire. Une invitation à s’immerger dans l’histoire à partir des sources originales.
Visite libre de 14h à 18h du mardi au vendredi.
Vernissage le 14 novembre à 18h30.
Visites guidées les mercredis après-midis sur inscription à 14h30 (durée 1h15).
Renseigements et réservation par téléphone ou par mail. .
Espave Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 50 97 60 contact.archives@haute-vienne.fr
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English : Au coeur de la Haute Vienne en guerre
L’événement Au coeur de la Haute Vienne en guerre Limoges a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Limoges Métropole
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