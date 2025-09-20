Au cœur de la réserve Réserve Muséographique Départementale Quimper

Au cœur de la réserve Samedi 20 septembre, 11h00, 13h30, 15h00 Réserve Muséographique Départementale Finistère

Durée : 1h –

Rdv. 17 rue Jacques-Le-Viol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite VIP avec le pôle « collections – expositions » du service musée et collections

samedi / 11h, 13h30 et 15h

Souvent inconnue du public, la réserve d’un musée est pourtant un lieu essentiel qui conserve la majeure partie des collections. C’est ici que sont conservées, gérées et étudiées l’ensemble des collections afin d’être présentées dans le parcours permanent du musée ou lors d’expositions temporaires. Un travail de l’ombre, mais essentiel ! Cette visite de la réserve muséographique, lieu habituellement fermé au public, sera l’occasion de découvrir l’ampleur des collections départementales et d’apercevoir quelques pièces inédites !

