Au coeur de la ruche Vesc

Au coeur de la ruche

Ferme de Pracoutel Vesc Drôme

P’tit Bidou, le petit ours, aime le miel mais les abeilles ne peuvent plus en fabriquer car toutes les lavandes ont été coupées. Comment faire ? P’tit Bidou à une idée, déplacer la ruche près de sa maison entourée de fleurs. Il va avoir besoin de ton aide

.

Ferme de Pracoutel Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 02 51 65 associationlaclefdesreves@gmail.com

English :

P?tit Bidou, the little bear, loves honey, but the bees can’t make any more because all the lavender has been cut down. What can they do? P?tit Bidou has an idea: move the beehive close to his house, surrounded by flowers. He’s going to need your help

German :

P?tit Bidou, der kleine Bär, liebt Honig, aber die Bienen können ihn nicht mehr herstellen, weil alle Lavendelbäume abgeschnitten wurden. Wie soll das gehen? P?tit Bidou hat eine Idee: Er möchte den Bienenstock in die Nähe seines Hauses bringen, das von Blumen umgeben ist. Er braucht deine Hilfe

Italiano :

L’orsetto Bidou adora il miele, ma le api non possono più produrne perché tutta la lavanda è stata tagliata. Cosa possono fare? P?tit Bidou ha un’idea: spostare l’alveare vicino a casa sua, circondato da fiori. Avrà bisogno del vostro aiuto

Espanol :

A P?tit Bidou, el osito, le encanta la miel, pero las abejas no pueden producir más porque han cortado toda la lavanda. ¿Qué pueden hacer? P?tit Bidou tiene una idea: trasladar la colmena cerca de su casa, rodeada de flores. Necesitará tu ayuda

