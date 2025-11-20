« Au coeur de la Russie en guerre » – Pierre LÉVY Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Diplomate chevronné, Pierre LÉVY a été ambassadeur de France en Russie de 2020 à 2024.Dans son livre récemment publié, il raconte comment il a observé de près le bellicisme croissant à l’œuvre en Russie jusqu’à l’invasion de l’Ukraine.Il évoque aussi la montée de l’autoritarisme, les tensions avec l’Occident et l’isolement progressif du régime, qu’il a vu se renforcer depuis son poste stratégique à Moscou.Entre récit personnel et analyse géopolitique, il éclaire les immenses défis diplomatiques et sécuritaires auxquels le pouvoir russe confronte aujourd’hui l’Europe et la France. Cycle géopolitique coordonné et animé par Ulrich Huygevelde (Geopolis – Euradio)

Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Nantes 44000

