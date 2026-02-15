AU CŒUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL CENTRE HISTORIQUE Montpellier

AU CŒUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL CENTRE HISTORIQUE

Rue Foch Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-05-29 2026-06-14

Partez à la découverte des lieux emblématiques de la série Un si grand soleil dans le centre historique, au fil d’anecdotes et de secrets de tournage !

Visite en français

La série Un si grand soleil , vous connaissez ? Depuis 2018 que de rebondissements ! Fans inconditionnels de la série, ou curieux des coulisses d’un tournage, cette visite est faite pour vous.

Au fil des ruelles du centre historique, notre guide vous contera l’histoire des lieux, les coulisses et vous dévoilera quelques anecdotes de tournage issues directement des plateaux. Silence… Moteur… Action !

Attention, la visite ne propose pas d’accès aux studios de tournage ni de rencontre avec les comédiens.

Réservation obligatoire

INFORMATIONS:

Rendez-vous 10 minutes avant devant l’Arc de triomphe (côté Palais de Justice) Rue Foch, Montpellier

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide

A NE PAS MANQUER découvrez également la visite Un si grand soleil dans les quartiers contemporains réservable sur notre centrale de réservation

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Discover the emblematic locations of the series Un si grand soleil in the historic center, with anecdotes and filming secrets!

