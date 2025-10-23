AU COEUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL QUARTIERS CONTEMPORAINS Montpellier

AU COEUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL QUARTIERS CONTEMPORAINS Montpellier jeudi 23 octobre 2025.

AU COEUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL QUARTIERS CONTEMPORAINS

Place Paul Bec Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23 2026-03-05

Notre guide vous contera l’histoire des architectures modernes de la ville et vous fera découvrir les lieux emblématiques de la série Un Si Grand Soleil.

Visite en français

Notre guide vous contera l’histoire des architectures modernes de la ville et vous fera découvrir les lieux emblématiques de la série Un Si Grand Soleil.

Vous avez déjà participé à la visite sur la série Un Si Grand Soleil dans le centre-ville de Montpellier ? Embarquez pour de nouvelles aventures ! Cette balade vous emmènera dans les quartiers contemporains de Montpellier et vous dévoilera de nouvelles anecdotes toujours aussi captivantes issues directement des plateaux de tournage de la série.

Attention, la visite ne propose pas d’accès aux studios de tournage ni de rencontre avec les comédiens

Il n’est pas nécessaire d’avoir fait la visite sur la série dans le centre-ville historique.

Réservation obligatoire

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant: arrêt du tramway Antigone, Place Paul Bec.

– La visite nécessite une longue marche (2-3km) et se termine à l’arrêt du tramway Port-Marianne.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place Paul Bec Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Our guide will tell you the story of the city?s modern architecture and show you the iconic locations from the series Un Si Grand Soleil.

German :

Unser Reiseleiter wird Ihnen die Geschichte der modernen Architektur der Stadt erzählen und Ihnen die symbolträchtigen Orte aus der Serie Un Si Grand Soleil zeigen.

Italiano :

La nostra guida vi racconterà la storia dell’architettura moderna della città e vi mostrerà i luoghi iconici della serie Un Si Grand Soleil.

Espanol :

Nuestro guía le contará la historia de la arquitectura moderna de la ciudad y le mostrará los lugares emblemáticos de la serie Un Si Grand Soleil.

L’événement AU COEUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL QUARTIERS CONTEMPORAINS Montpellier a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT MONTPELLIER