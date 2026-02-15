AU COEUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL QUARTIERS CONTEMPORAINS Montpellier

AU COEUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL QUARTIERS CONTEMPORAINS

Place Paul Bec Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-26 2026-06-28

Notre guide vous contera l’histoire des architectures modernes de la ville et vous fera découvrir les lieux emblématiques de la série Un Si Grand Soleil.

Visite en français

Vous avez déjà participé à la visite sur la série Un Si Grand Soleil dans le centre-ville de Montpellier ? Embarquez pour de nouvelles aventures ! Cette balade vous emmènera dans les quartiers contemporains de Montpellier et vous dévoilera de nouvelles anecdotes toujours aussi captivantes issues directement des plateaux de tournage de la série.

Attention, la visite ne propose pas d’accès aux studios de tournage ni de rencontre avec les comédiens

Il n’est pas nécessaire d’avoir fait la visite sur la série dans le centre-ville historique.

Réservation obligatoire

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant: arrêt du tramway Antigone, Place Paul Bec.

– La visite nécessite une longue marche (2-3km) et se termine à l’arrêt du tramway Port-Marianne.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

A NE PAS MANQUER découvrez également la visite Un si grand soleil dans le centre historique réservable sur notre centrale de réservation

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place Paul Bec Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Our guide will tell you the story of the city?s modern architecture and show you the iconic locations from the series Un Si Grand Soleil.

