Au cœur de l’atelier de Jacky Rouget Centre Culturel de Méréville Le Mérévillois

Au cœur de l’atelier de Jacky Rouget Samedi 20 septembre, 14h00 Centre Culturel de Méréville Essonne

Visite par groupe de 3

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Jacky Rouget est un artiste mérévillois passionné par la lithographie (une technique d’impression d’un dessin réalisé sur pierre, datant de 1796). De son histoire aux différentes techniques, il aime transmettre son savoir aux plus curieux. Il vous invite à découvrir son atelier, où des machines fascinantes sont prêtes à vous révéler leurs secrets.

Centre Culturel de Méréville Place de la Halle 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 95 43 31 »}, {« type »: « email », « value »: « centreculturel.mereville@caese.fr »}]

Découverte de l’atelier et des savoir-faires

@CAESE