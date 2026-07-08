Informations pratiques

Urdos

Au coeur de l’estive randonnée et dégustation

Gare routière Urdos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-08 13:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Accompagnés tout au long de la randonnée, vous explorerez un environnement préservé où la nature s’exprime pleinement paysages grandioses, flore montagnarde, observation des vautours et autres rapaces, rencontre possible avec les isards et découverte de la faune sauvage qui habite ces espaces d’altitude.

L’itinéraire vous mènera jusqu’à une estive isolée où vit une bergère durant toute la saison estivale. Elle vous accueillera sur son lieu de vie et vous ouvrira les portes de son quotidien visite de la cabane, découverte du saloir et dégustation de fromages fermiers produits sur place.

Au fil des échanges, vous comprendrez le rythme de la vie en estive le travail indispensable des chiens de troupeau, le soin apporté aux animaux, la fabrication du fromage et l’importance de la flore locale qui donne au fromage d’estive ses arômes si singuliers. .

Gare routière Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00 oloron@pyrenees-bearnaises.com

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English : Au coeur de l’estive randonnée et dégustation

L’événement Au coeur de l’estive randonnée et dégustation Urdos a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn