AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD Perpignan

AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD Perpignan samedi 4 octobre 2025.

AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE

MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-04 11:15:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-10-28

Musée d’art Hyacinthe Rigaud Octobre tous les samedis à 11h15, le mardi 28 octobre à 11h15

.

MUSÉE D’ART HYACINTHE RIGAUD 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 contact@musee-rigaud.fr

English :

? Musée d’art Hyacinthe Rigaud October: every Saturday at 11:15 a.m., Tuesday, October 28 at 11:15 a.m

German :

? Kunstmuseum Hyacinthe Rigaud Oktober: jeden Samstag um 11.15 Uhr, Dienstag, 28. Oktober, um 11.15 Uhr

Italiano :

? Musée d’art Hyacinthe Rigaud ottobre: ogni sabato alle 11.15, martedì 28 ottobre alle 11.15

Espanol :

? Musée d’art Hyacinthe Rigaud Octubre: todos los sábados a las 11.15 h, martes 28 de octubre a las 11.15 h

L’événement AU COEUR DE L’EXPOSITION VISITE GUIDÉE ADULTE Perpignan a été mis à jour le 2025-09-10 par PERPIGNAN TOURISME