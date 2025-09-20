Au cœur de l’histoire du Pays de Sarrebourg Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg

Plongez au cœur de l’histoire du Pays de Sarrebourg en franchissant les portes du Musée qui porte son nom. L’archéologie locale dévoile ses trésors au rez-de-chaussée. A l’étage, l’évolution récente de la ville vous est présentée. Faites une halte devant les faïences et porcelaines de Niderviller : plus de 150 pièces raffinées témoignent d’un art du feu et de la forme.

Le bâtiment lui-même, œuvre contemporaine de l’architecte Bernard Desmoulin, joue avec la lumière zénithale, les matériaux bruts et les perspectives ouvertes sur la ville, un écrin à la fois audacieux et accueillant pour un parcours qui charme autant qu’il instruit.

Le Parcours Chagall mène le visiteur de la Chapelle des Cordeliers où l'on peut admirer les vitraux de Marc Chagall, dont le vitrail « La Paix » (12m de haut), vers un jardin, espace de transparence et de lumière, puis vers le musée et la tapisserie « La Paix ». Le musée présente, dans une architecture contemporaine due à l'architecte Bernard Desmoulin, des collections archéologiques de la région de Sarrebourg, ainsi que des faïences et des porcelaines de Niderviller.

