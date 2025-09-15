Au Cœur de l’Hiver Jean-Marc Rochette · François Raulin · Richard Bonnet Centre Culturel de Vichy Vichy

Au Cœur de l’Hiver Jean-Marc Rochette · François Raulin · Richard Bonnet

Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 21:10:00

Date(s) :

2026-03-27

Figure majeure de la bande dessinée, Jean Marc Rochette co-signe un concert dessiné en direct inspiré de son immersion dans le massif des Écrins.

.

Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A major figure in the world of comic strips, Jean Marc Rochette co-signs a live concert inspired by his immersion in the Écrins massif.

L’événement Au Cœur de l’Hiver Jean-Marc Rochette · François Raulin · Richard Bonnet Vichy a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations