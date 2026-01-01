Au Coeur de L’hiver Centre Culturel de Vichy Vichy

Au Coeur de L’hiver

Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

à partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:15:00

fin : 2026-01-17 18:30:00

Date(s) :

2026-01-17

L’Espace danse A Corps présentera en Janvier prochain l’Ensemble Chorégraphique Intergénérationnel au Centre Culturel de Vichy. Une occasion pour les danseur·ses de découvrir le monde du spectacle.

Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 07 17 64 espacedanse.acorps@gmail.com

English :

Espace danse A Corps will be presenting the Ensemble Chorégraphique Intergénérationnel at the Centre Culturel de Vichy in January. An opportunity for dancers to discover the world of show business.

