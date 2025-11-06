Au coeur de l’industrie, AIF (ATELIERS DE L’ILE DE FRANCE) ouvre ses portes AIF Villeparisis

Au coeur de l’industrie, AIF (ATELIERS DE L’ILE DE FRANCE) ouvre ses portes AIF Villeparisis jeudi 6 novembre 2025.

Au coeur de l’industrie, AIF (ATELIERS DE L’ILE DE FRANCE) ouvre ses portes Jeudi 6 novembre, 09h30 AIF Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T09:30:00 – 2025-11-06T11:30:00

Fin : 2025-11-06T09:30:00 – 2025-11-06T11:30:00

Depuis 1958, AIF aide à la conception de solutions d’usinage, d’outils coupants aussi bien standards (tournage, perçage, fraisage, tronçonnage et gorges) que spéciaux, monoblocs ou à plaquettes. Nous maîtrisons le travail d’une large gamme de matériaux (carbure micro grains, ultra micro grains, cermet, diamant, PCD, CVD, céramique blanche, mixte…).

Nous produisons des outils coupants, des plaquettes spéciales, des pièces mécaniques de précision dans notre atelier de production situé à Villeparisis (77). Notre objectif : apporter une solution parfaitement adaptée aux exigences des nouveaux modes de production de tous les secteurs de l’industrie.

De l’aide à la conception jusqu’à la mise en route, ainsi que pour le conseil en stratégie d’usinage, nos équipes techniques et notre bureau d’études sont à votre écoute pour trouver, adapter, créer, inventer l’outil coupant qu’il vous faut.

AIF 6 rue des entrepreneurs, 77270 Villeparisis Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lusineephemere.fr/2025/10/01/visites-au-coeur-de-lindustrie-decouvrez-les-entreprises-qui-vous-ouvrent-leurs-portes-2/ »}]

AIF conçoit et fabrique des outils coupants pour l’usinage depuis 1958