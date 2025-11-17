Au cœur de l’industrie, AMADA ouvre ses portes AMADA Tremblay-en-France

Au cœur de l’industrie, AMADA ouvre ses portes Lundi 17 novembre, 09h30 AMADA Seine-Saint-Denis

Le siège d’AMADA SA est implanté dans la zone industrielle de Paris NORD II à proximité de l’aéroport Roissy CDG. Il héberge, outre les services administratifs et techniques, un hall d’exposition permanent de 2500 m². Ce lieu unique, offre la possibilité de voir en fonctionnement la presque totalité de la gamme des machines, des outils et des logiciels.

Créé en 1946 au Japon par Isamu Amada, le Groupe compte aujourd’hui quelque 90 sociétés, filiales commerciales et sites de production, et emploie plus de 8 000 personnes dans le monde.

AMADA offre une gamme complète de solutions pour le travail de la tôle et, pour répondre aux besoins en constante évolution du marché et de ses clients, le groupe a mis en place un réseau de sites de production dans des zones stratégiques : Japon, Europe, Amérique du Nord et Chine.

