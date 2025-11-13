Au coeur de l’industrie, ATELIERS SOUDUPIN ouvre ses portes ATELIERS SOUDUPIN Montereau-Fault-Yonne

Au coeur de l’industrie, ATELIERS SOUDUPIN ouvre ses portes Jeudi 13 novembre, 14h00 ATELIERS SOUDUPIN Seine-et-Marne

Située à Montereau-Fault-Yonne (Sud 77), Soudupin conçoit et fabrique depuis soixante ans des éléments de tôlerie fine et des blindages magnétiques pour des domaines de pointe tels que le Spatial, l’Aéronautique, l’Électronique et la Recherche.

Grâce à son expérience et à son développement ces dernières années, Soudupin vend à l’export une grande partie de notre production et nous travaillons pour des domaines innovants.

Travailler à Soudupin, c’est participer à des projets sur-mesure, diversifiés et qui ont du sens.

ATELIERS SOUDUPIN 4 rue du Pharle 77130 Montereau-Fault-Yonne

Atelier de fabrication de pièces techniques prototypes, moyennes ou grandes séries