Au coeur de l’industrie, CHANTIERS DE LA HAUTE-SEINE ouvre ses portes CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE Villeneuve-le-Roi

Au coeur de l’industrie, CHANTIERS DE LA HAUTE-SEINE ouvre ses portes CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE Villeneuve-le-Roi mardi 4 novembre 2025.

Au coeur de l’industrie, CHANTIERS DE LA HAUTE-SEINE ouvre ses portes Mardi 4 novembre, 14h00 CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T14:00:00 – 2025-11-04T16:00:00

Fin : 2025-11-04T14:00:00 – 2025-11-04T16:00:00

Cinquante professionnels, chefs de projets, chaudronniers, soudeurs, mécaniciens, diésélistes, électriciens s’affairent chaque jour afin de mener à bien les projets confiés aux Chantiers de la Haute-Seine. Les salariés ont un engagement moral consistant à transmettre leur savoir-faire, mais également leur savoir-être. Les Chantiers de la Haute-Seine est une entreprise à taille humaine et animée par la passion du métier.

Les Chantiers mettent un point d’honneur à pérenniser l’emploi local et accueillent en permanence des stagiaires et des apprentis de formations et niveaux d’études divers afin de transmettre leurs expertises et de pérenniser l’emploi local. Des visites pédagogiques sont régulièrement organisées pour les groupes scolaires voisins afin de faire découvrir nos métiers méconnus aux plus jeunes.

CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE rue des voeux saint Georges 94290 VILLENEUVE LE ROI Villeneuve-le-Roi 94290 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lusineephemere.fr/2025/10/01/visites-au-coeur-de-lindustrie-decouvrez-les-entreprises-qui-vous-ouvrent-leurs-portes-2/ »}]

Un chantier naval composé d’experts polyvalents aux portes de Paris : chaudronnier, tuyauteur, électricien, soudeur,…..