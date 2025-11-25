Au coeur de l’industrie, CRMA ouvre ses portes CRMA Élancourt

Au coeur de l’industrie, CRMA ouvre ses portes Mardi 25 novembre, 09h00 CRMA Yvelines

Début : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T11:30:00

Fin : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T11:30:00

CRMA (400 salariés) est une filiale du Groupe AIR FRANCE KLM, basée à Elancourt (78), spécialisée dans la réparation de pièces et de modules de moteurs (CFM56, GE90 et GP7200), ainsi que dans la révision de divers équipements avion.

Fort d’une équipe expérimentée, d’un département ingénierie innovant, et d’installations à la pointe de la technologie, CRMA offre aujourd’hui aux acteurs du monde aéronautique des solutions de réparation et de support logistique flexibles et entièrement adaptées à leurs besoins.

Nos valeurs, Engagement, Excellence, Innovation, Ensemble, fruit d’un travail collectif des salariés dans le cadre d’une démarche participative, sont l’expression de l’identité de CRMA.

CRMA 14 avenue Gay-Lussac 78990 ELANCOURT Élancourt 78990 La Clef de Saint-Pierre Yvelines Île-de-France

Ajusteur, Câbleur, Soudeur, Tourneur, Opérateur Projection thermique, Fraiseur 5 axes, etc