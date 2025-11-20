Au coeur de l’industrie, DEF ouvre ses portes DEF Massy

Au coeur de l’industrie, DEF ouvre ses portes Jeudi 20 novembre, 14h00 DEF Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

En bref, ça veut dire que nous sauvons des vies par anticipation !

Réseau DEF s’engage depuis plus de 60 ans pour sauver des vies et préserver les patrimoines.

Nous sommes engagés et passionnés par nos métiers.

Intégrée au Réseau DEF, l’entreprise DEF, notre maison mère, (900 collaborateurs en France) est spécialisée dans la détection incendie.

DEF 9 rue du Saule Trapu 91300 MASSY Massy 91300 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lusineephemere.fr/2025/10/01/visites-au-coeur-de-lindustrie-decouvrez-les-entreprises-qui-vous-ouvrent-leurs-portes-2/ »}]

Détection et Systèmes de Sécurité Incendie