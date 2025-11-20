Au coeur de l’industrie, DEV SERVICES ouvre ses portes DEV SERVICES Saint-Germain-Laxis

Au coeur de l’industrie, DEV SERVICES ouvre ses portes Jeudi 20 novembre, 14h00 DEV SERVICES Seine-et-Marne

Créée en 2001, Dev Services est une SAS à caractère familial, autour d’une dizaine de salariés, spécialisée dans les ponts roulants, palans, portiques et accessoires de levage. Grâce à notre expérience, nous sommes capables de répondre à toutes les exigences clients et de leur proposer le matériel le plus adapté, au meilleur rapport qualité / prix / performance. Nous mettons tout en œuvre pour la plus grande satisfaction de nos clients.

DEV SERVICES 7 rue du Mont Saint-Martin – 77950 Saint Germain Laxis Saint-Germain-Laxis 77950 Seine-et-Marne Île-de-France

Levage industriel , soudure, montage, câblage armoire électrique, peinture, dépannage