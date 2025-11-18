Au coeur de l’industrie, E.I.E. ouvre ses portes E.I.E. Sept-Sorts

Au coeur de l’industrie, E.I.E. ouvre ses portes Mardi 18 novembre, 14h00 E.I.E. Seine-et-Marne

E.I.E est une société du groupe CLAIRE. Elle propose des solutions d’intervention sans coupure des réseaux d’eau.

Créée en 1963, E.I.E (Equipement Industriel Européen) a inventé en 1976 la technique de percement en charge des conduites pour les réseaux d’eau potable et d’assainissement. Grâce à son savoir-faire en métallerie chaudronnerie, elle conçoit et réalise toutes les pièces correspondantes, ainsi que des pièces spéciales sur-mesure. Depuis l’atelier situé à la Ferté-sous-Jouarre, E.I.E propose à ses clients français et internationaux une vaste offre de solutions prêtes à l’emploi.

E.I.E. 16 rue du Hainault 77260 SEPT-SORTS Sept-Sorts 77260 Seine-et-Marne Île-de-France

Atelier de métallerie chaudronnerie pour des réseaux d’eau potable et d’assainissement