Au coeur de l’industrie, FEV ouvre ses portes FEV Trappes

Au coeur de l’industrie, FEV ouvre ses portes Lundi 17 novembre, 08h45 FEV Yvelines

Début : 2025-11-17T08:45:00 – 2025-11-17T10:30:00

Fin : 2025-11-17T08:45:00 – 2025-11-17T10:30:00

FEV est un leader des services de technologies pour l’industrie automobile et l’énergie et regroupe à travers le monde plus de 7300 collaborateurs hautement qualifiés. FEV fournit ainsi un support complet à la communauté automobile et aux industries lourdes et légères, pour le développement du powertrain et de moyens d’essais.

Collaborant avec ses clients et en relation étroite avec le monde niversitaire, FEV développe des systèmes innovants adaptés pour les véhicules et powertrain de ses clients, à la pointe de la technologie, toujours plus respectueuse de l’environnement avec un haut niveau d’exigences en sécurité, en performances, avec un agrément de conduite en adéquation avec la demande produit.

FEV 11, Rue Denis Papin 78190 TRAPPES Trappes 78190 Yvelines Île-de-France

Expertise dans le domaine des groupes motopropulseurs, des essais et des services aux entreprises dans le secteur des transports.