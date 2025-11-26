Au coeur de l’industrie, GROUPE EXALTA ouvre ses portes GROUPE EXALTA Saint-Soupplets

Au coeur de l’industrie, GROUPE EXALTA ouvre ses portes Mercredi 26 novembre, 09h30 GROUPE EXALTA Seine-et-Marne

MEDICAL CONTENEUR, filiale du groupe Intech Medical, conçoit et réalise des conteneurs de stérilisation pour des instruments et implants destinés à l’orthopédie (rachis, genoux, hanche…). Leader Européen, la société se situe au 5ème rang mondial sur son marché.

Le groupe Intech Medical compte plus de 1 000 collaborateurs en France et à l’étranger (répartis sur 7 sites de production en France, aux Etats-Unis et en Malaisie). Il poursuit un développement continu et réalise près de la moitié de ses ventes à l’étranger.

GROUPE EXALTA 9 route de Marcilly 77165 Saint-Soupplets Saint-Soupplets 77165 Seine-et-Marne Île-de-France

Fabrication de boites et plateaux médicaux pour une optimisation du nettoyage et de la stérilisation