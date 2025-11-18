Au coeur de l’industrie, HPI ouvre ses portes HPI Chennevières-sur-Marne

Au coeur de l’industrie, HPI ouvre ses portes Mardi 18 novembre, 14h00 HPI Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00 – 2025-11-18T16:00:00

Une Expertise et un Savoir-faire en Hydraulique depuis plus de 50 ans.

Fondée en 1966, HPI, principal fournisseur européen d’équipements hydrauliques pour les applications industrielles, est spécialisée dans la conception et la production de composants hydrauliques basés sur la technologie des pompes à engrenage externe. Des compétences et un savoir-faire en électromécanique et électronique nous permettent de proposer des systèmes électrohydrauliques complexes.

Ce sont plus de 150 collaborateurs qui travaillent sur notre site de production en France à Chennevières sur Marne en région parisienne (94).

La Société a développé au cours des dernières décennies un portefeuille de produits large et reconnu, ainsi que des relations privilégiées et durables avec des clients de premier plan.

Quelques applications de nos mini-centrales dans le domaine de la manutention: gerbeurs, hayons élévateurs pour camions, transpalettes, etc.

Quelques applications de nos moteurs et pompes dans le domaine de l’agriculture: tracteurs enjambeurs, fendeuses de buches, débroussailleuses, etc.

HPI 26 rue Condorcet 94430 Chennevières sur Marne Chennevières-sur-Marne 94430 Centre-Ville – Belvédère – Zone d’Activités Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lusineephemere.fr/2025/10/01/visites-au-coeur-de-lindustrie-decouvrez-les-entreprises-qui-vous-ouvrent-leurs-portes-2/ »}]

Etude, conception et assemblage de pompes et moteurs hydrauliques