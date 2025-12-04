Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Au coeur de l'industrie, IDEMIA SECURE TRANSACTIONS ouvre ses portes
IDEMIA SECURE TRANSACTIONS Courbevoie jeudi 4 décembre 2025.

Jeudi 4 décembre, 14h00
IDEMIA SECURE TRANSACTIONS
Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-04T14:00:00+01:00 – 2025-12-04T16:00:00+01:00
Fin : 2025-12-04T14:00:00+01:00 – 2025-12-04T16:00:00+01:00

Quelques exemples de leurs activités principales :
Biométrie & identification : empreintes digitales, reconnaissance faciale, reconnaissance d’iris, etc., pour les gouvernements, forces de l’ordre, les aéroports, etc.
Documents d’identité officiels, titres sécurisés : passeports, cartes d’identité, permis de conduire.
Solutions de paiement sécurisé : cartes bancaires, cartes biométriques, cryptographie, paiement sans contact, connexion sécurisée, etc.
Connectivité & SIM / eSIM, cybersécurité, protection cryptographique, solutions “post-quantum” pour anticiper les menaces futures.
Contrôle aux frontières, accès sécurisé, sécurité publique : technologies pour les aéroports, kiosques biométriques, gestion des identités dans le cadre de la justice/police.

IDEMIA SECURE TRANSACTIONS
2 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
Courbevoie
92400
Quartier du Faubourg de l'Arche
Hauts-de-Seine
Île-de-France
L’entreprise opère dans le domaine de la sécurité, de l’identité et de l’authentification, en rendant les interactions physiques ou numériques plus fiables, plus sécurisées.