Au coeur de l’industrie, IDEMIA SECURE TRANSACTIONS ouvre ses portes IDEMIA SECURE TRANSACTIONS Courbevoie

Au coeur de l’industrie, IDEMIA SECURE TRANSACTIONS ouvre ses portes Jeudi 4 décembre, 14h00 IDEMIA SECURE TRANSACTIONS Hauts-de-Seine

Quelques exemples de leurs activités principales :

Biométrie & identification : empreintes digitales, reconnaissance faciale, reconnaissance d’iris, etc., pour les gouvernements, forces de l’ordre, les aéroports, etc.

Documents d’identité officiels, titres sécurisés : passeports, cartes d’identité, permis de conduire.

Solutions de paiement sécurisé : cartes bancaires, cartes biométriques, cryptographie, paiement sans contact, connexion sécurisée, etc.

Connectivité & SIM / eSIM, cybersécurité, protection cryptographique, solutions “post-quantum” pour anticiper les menaces futures.

Contrôle aux frontières, accès sécurisé, sécurité publique : technologies pour les aéroports, kiosques biométriques, gestion des identités dans le cadre de la justice/police.

IDEMIA SECURE TRANSACTIONS 2 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier du Faubourg de l'Arche Hauts-de-Seine Île-de-France

L’entreprise opère dans le domaine de la sécurité, de l’identité et de l’authentification, en rendant les interactions physiques ou numériques plus fiables, plus sécurisées.