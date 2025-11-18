Au coeur de l’industrie, KNDS FRANCE ouvre ses portes KNDS Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T12:00:00+01:00

Leader européen de la défense terrestre, KNDS France accompagne les armées afin de relever les défis de demain. Fort de ces 4 500 collaborateurs, KNDS France conçoit, développe et produit des véhicules blindés, des systèmes d’artillerie, des canons et tourelles, des munitions, des robots, et des équipements de défense.

KNDS 11 allée des Marronniers 78000 VERSAILLES Versailles 78000 Satory Yvelines Île-de-France

Défense et technologie