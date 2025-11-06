Au coeur de l’industrie, LISI AEROSPACE ouvre ses portes LISI AEROSPACE Saint-Ouen-l’Aumône

Au coeur de l’industrie, LISI AEROSPACE ouvre ses portes LISI AEROSPACE Saint-Ouen-l’Aumône jeudi 6 novembre 2025.

Début : 2025-11-06T09:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Lisi est un groupe industriel français créée en 1777 et qui compte aujourd’hui presque 250 ans d’histoire. Lisi aerospace, une filiale du groupe Lisi, est spécialiste de la fixation et composants de structure aéronautique.

Forte de ses valeurs d’esprit d’équipe, d’intégrité et de transparence, LISI AEROSPACE s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et met un point d’honneur sur le développement des compétences de ses collaborateurs.

LISI AEROSPACE 20 rue Saint-Hilaire 95310 Saint-Ouen-l'Aumône Saint-Ouen-l'Aumône 95310 Val-d'Oise Île-de-France

Les visiteurs découvrent le rythme de la production de l’usine à travers les produits tels que des écrous, bagues et raccords hydrauliques. Ils verront tous les types de métier au cours de la visite