Au coeur de l’industrie, MECANIQUE GENERALE STOCKMAN ouvre ses portes MECANIQUE GENERALE STOCKMAN Mantes-la-Ville

Au coeur de l’industrie, MECANIQUE GENERALE STOCKMAN ouvre ses portes MECANIQUE GENERALE STOCKMAN Mantes-la-Ville lundi 3 novembre 2025.

Au coeur de l’industrie, MECANIQUE GENERALE STOCKMAN ouvre ses portes Lundi 3 novembre, 09h30 MECANIQUE GENERALE STOCKMAN Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T09:30:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-03T09:30:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la réparation et la fabrication sur mesure de pièces mécaniques pour les gros industriels comme EDF ou Veolia. L’usinage, la maintenance et la soudure sont le cœur de notre activité. Société familiale depuis plus de 100 ans, nous nous démarquons par notre savoir faire unique et notre réactivité.

MECANIQUE GENERALE STOCKMAN 1 rue des Belles Lances 78711 MANTES-LA-VILLE Mantes-la-Ville 78711 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lusineephemere.fr/2025/10/01/visites-au-coeur-de-lindustrie-decouvrez-les-entreprises-qui-vous-ouvrent-leurs-portes-2/ »}]

Usinage, maintenance et soudure