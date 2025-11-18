Au coeur de l’industrie, MICRONIQUE ouvre ses portes MICRONIQUE Corbeil-Essonnes

Au coeur de l’industrie, MICRONIQUE ouvre ses portes Mardi 18 novembre, 09h00 MICRONIQUE Essonne

Micronique est un EMS français (Electronic Manufacturing Services) spécialisé dans la fabrication et l’intégration de cartes électroniques, du prototype à la série.

Situé en Ile de France, certifiée ISO 9001 et EN9100 (aéronautique), Micronique est présent sur les secteurs Industriel, Médical et Aéronautique.

Nous avons réalisé sur le dernier exercice un CA de 4,5 M€ avec environ 20 collaborateurs.

PME familiale, nous sommes réactifs et agiles dans un environnement en pleine mutation.

Notre projet Industrie du Futur « REVOLUTION » a été sélectionné dans le cadre du programme France Relance.

Ce projet a été décalé sur la période 2025-2028.

L’ensemble du projet est maintenant lancé (3 M€ d’investissements et 1 M€ de travaux). Il représente quasiment 1 an de CA.

Un axe majeur de ce projet est la mutation de l’entreprise vers le numérique et la digitalisation.

L’objectif de ce projet est de doubler nos effectifs et de multiplier par 3 notre CA sur les 3 ans à venir.

MICRONIQUE 61 RUE FERNAND LAGUIDE 91100 CORBEIL ESSONNES Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Notre savoir faire reconnue porte sur l’assemblage de carte électronique de haute technologie (Nombre important de composants et maîtrise de la technologie BGA)