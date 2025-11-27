Au coeur de l’industrie, OSBORN METALS ouvre ses portes ORBORN METALS Longueville

Au coeur de l’industrie, OSBORN METALS ouvre ses portes Jeudi 27 novembre, 14h00 ORBORN METALS Seine-et-Marne

Début : 2025-11-27T14:00:00 – 2025-11-27T16:00:00

Osborn Metals SAS est spécialisée dans la fabrication de tubes, barres et profils par étirage à froid en acier, inox, aluminium et cuivreux

Les activités ont été séparées en trois Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) à savoir :

Les tubes pour l’aéronautique : Les tubes sont des tubes ronds en acier allié et représentent plus d’un tiers du chiffre d’affaires.

Les tubes pour la compétition automobile, le vélo et les mobilités douces : Tubes ronds réalisés avec la même matière première que les tubes aéronautiques avec des épaisseurs adaptées aux besoins.

Tous les profils et tubes spéciaux pour toutes les industries mécaniques : Les profils et tubes fabriqués par Osborn Metals SAS sont réservés à des applications spécifiques dans tous les secteurs des industries mécaniques : Ils peuvent être utilisés en grande longueur ou recoupés en « pièces mécaniques ».

ORBORN METALS 1 rue de la Fontaine Saint-Minge 77650 LONGUEVILLE Longueville 77650 Seine-et-Marne Île-de-France

Etirage à froid de tubes, barres et profils en acier, inox, aluminium et cuivreux.