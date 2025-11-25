Au coeur de l’industrie, POLLUX ouvre ses portes POLLUX Palaiseau

Au coeur de l’industrie, POLLUX ouvre ses portes Mardi 25 novembre, 09h30 POLLUX Essonne

Pollux est fabricant français de serrures mécaniques et électroniques depuis sa création, en 1929,

Les machines modernes, les robots côtoient les vieilles fraiseuses, taraudeuses. L’atelier de fabrication est divisé en pôle : Tournage et fraisage numérique, machines conventionnelles (fraiseuses), parc de presses, finitions.

Nous fabriquons l’ensemble des éléments qui composent nos serrures, et qui sont assemblées par nos monteurs.

POLLUX 3 rue Benoît Frachon 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Garennes Essonne Île-de-France

Conception, fabrication et assemblage de serrures électroniques et mécaniques