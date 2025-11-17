Au coeur de l’industrie, RABOURDIN ouvre ses portes RABOURDIN Lagny-sur-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T09:30:00 – 2025-11-17T11:30:00
Fin : 2025-11-17T09:30:00 – 2025-11-17T11:30:00
RABOURDIN, société fondée en 1926 fait aujourd’hui parti du groupe ACI (groupe comprenant une trentaine d’entreprise pour un effectif global de 1250 personnes). Situé sur 2 sites (Bussy et Lagny sur marne) et totalisant un effectif de 110 personnes, Rabourdin propose à travers ses différents départements la fabrication et la vente de :
Equipements industriels standards
Visserie spéciale (aéro, spatial et défense)
De l’outillage spécial à destination de la frappe à froid et l’armement
Des outillages de compression des poudres
Des éléments de moules standards et spéciaux
Des guides de perçage
RABOURDIN 23-27, rue Branly 77400 Lagny sur Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite des ateliers de production du site de Lagny sur Marne (métiers de Tourneur, Fraiseur, Rectifieur, Polisseur etc…)