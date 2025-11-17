Au coeur de l’industrie, RABOURDIN ouvre ses portes RABOURDIN Lagny-sur-Marne

Au coeur de l’industrie, RABOURDIN ouvre ses portes Lundi 17 novembre, 09h30 RABOURDIN Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:30:00 – 2025-11-17T11:30:00

Fin : 2025-11-17T09:30:00 – 2025-11-17T11:30:00

RABOURDIN, société fondée en 1926 fait aujourd’hui parti du groupe ACI (groupe comprenant une trentaine d’entreprise pour un effectif global de 1250 personnes). Situé sur 2 sites (Bussy et Lagny sur marne) et totalisant un effectif de 110 personnes, Rabourdin propose à travers ses différents départements la fabrication et la vente de :

Equipements industriels standards

Visserie spéciale (aéro, spatial et défense)

De l’outillage spécial à destination de la frappe à froid et l’armement

Des outillages de compression des poudres

Des éléments de moules standards et spéciaux

Des guides de perçage

RABOURDIN 23-27, rue Branly 77400 Lagny sur Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lusineephemere.fr/2025/10/01/visites-au-coeur-de-lindustrie-decouvrez-les-entreprises-qui-vous-ouvrent-leurs-portes-2/ »}]

Visite des ateliers de production du site de Lagny sur Marne (métiers de Tourneur, Fraiseur, Rectifieur, Polisseur etc…)