Au coeur de l’industrie, SAFIM ouvre ses portes SAFIM Argenteuil

Au coeur de l’industrie, SAFIM ouvre ses portes Mercredi 5 novembre, 09h00 SAFIM Val-d’Oise

Début : 2025-11-05T09:00:00 – 2025-11-05T11:00:00

Fin : 2025-11-05T09:00:00 – 2025-11-05T11:00:00

Société familiale depuis 50 ans spécialisée dans le prélèvement et l’usinage d’éprouvettes pour laboratoires d’essais métallurgiques. Nos pièces servent à valider la matière sur les moteurs d’avions et dans les centrales nucléaires.

Nous avons développé de nouvelles compétences par la croissance externe. Nous fabriquons les antennes qui permettent de capter la fréquence Inforoute 107.7, nous intervenons sur les trains de pose qui rénovent les voies ferrées en remplaçant les rails, ballast et traverses.

Nous investissons régulièrement dans de nouveaux moyens d’usinages pour intéresser les nouvelles générations et assurer nos services auprès de nos clients.

SAFIM 18bis rue de Montigny 95100 ARGENTEUIL Argenteuil 95100 Val-d'Oise Île-de-France

Usinage de pièces en tournage, fraisage et électroérosion