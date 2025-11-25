Au coeur de l’industrie, SAMD ouvre ses portes SAMD Collégien

Au coeur de l’industrie, SAMD ouvre ses portes Mardi 25 novembre, 09h00 SAMD Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T12:00:00

Fin : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T12:00:00

Depuis sa création, il y a plus de 70 ans, SAMD a toujours œuvré dans le domaine du découpage-emboutissage profond pour la réalisation de pièces de petite, moyenne ou grande série tout en concevant et réalisant ses outillages.

Son développement s’est concrétisé notamment ces dernières années par des opérations de croissance externe qui lui ont permis d’acquérir de nouveaux process et d’avoir accès à de nouveaux marchés.

Aujourd’hui, SAMD est un acteur reconnu sur les marchés de l’aéronautique, de la défense, du spatial, du ferroviaire et du médical.

SAMD 11 allée du Clos des Charmes 77090 COLLEGIEN Collégien 77090 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lusineephemere.fr/2025/10/01/visites-au-coeur-de-lindustrie-decouvrez-les-entreprises-qui-vous-ouvrent-leurs-portes-2/ »}]

Découpage-emboutissage pour la réalisation de pièces métalliques de petite, moyenne ou grande série