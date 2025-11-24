Au coeur de l’industrie, STARKEY ouvre ses portes STARKEY Créteil

Au coeur de l’industrie, STARKEY ouvre ses portes Lundi 24 novembre, 10h00 STARKEY Val-de-Marne

La mission quotidienne de Starkey est de contribuer à une meilleure audition et au bien-être auditif de nos patients. Son marché est au cœur de nombreuses innovations passionnantes, de l’intelligence artificielle à la technologie « Healthable » en passant par la connectivité sans fil. Starkey est fier d’être l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions auditives et sa filiale est présente en France depuis plus de 40 ans. Son équipe expérimentée, avec une moyenne de 14 ans d’ancienneté, vous accueillera et vous guidera dans nos métiers, ses produits et ses services.

STARKEY 23 rue Claude Nicolas Ledoux 94000 CRETEIL Créteil 94000 Côte d'Or – Sarrazins-Habette-Coteaux du Sud Val-de-Marne Île-de-France

Les différents métiers de l’entreprise seront présentés