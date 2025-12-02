Au coeur de l’industrie, VISION EUROPE SAS ouvre ses portes VISION EUROPE SAS Saint-Denis

Au coeur de l’industrie, VISION EUROPE SAS ouvre ses portes Mardi 2 décembre, 14h00 VISION EUROPE SAS Seine-Saint-Denis

VISION EUROPE est la filiale française du Groupe Chinois VISION qui fabrique des batteries industrielles plomb et lithium. Là où on a besoin d’autonomie, on a besoin d’une batterie. Nous travaillons avec tous les secteurs de l’industrie (data centers, UPS, banques, alarmes, sécurité…). La société VISION EUROPE a été créée en 2009, d’abord en Belgique, puis ramenée en France où finalement l’équipe s’est constituée. Nous sommes une PME de 10 personnes mais nous traitons des contrats importants. Par exemple, nous venons de remporter le contrat de la ligne 15 du Grand Paris Express.

VISION EUROPE SAS 84 rue Charles Michels 93200 SAINT-DENIS Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lusineephemere.fr/2025/10/01/visites-au-coeur-de-lindustrie-decouvrez-les-entreprises-qui-vous-ouvrent-leurs-portes-2/ »}]

Commercialisation, Logistique