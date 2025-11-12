Au coeur de l’industrie, WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE ouvre ses portes WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE Villejust

Au coeur de l’industrie, WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE ouvre ses portes Mercredi 12 novembre, 10h00 WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T10:00:00 – 2025-11-12T12:00:00

Fin : 2025-11-12T10:00:00 – 2025-11-12T12:00:00

Westinghouse Electric Company, société pionnière dans l’énergie nucléaire est un fournisseur majeur de produits et services technologiques pour les centrales nucléaires à travers le monde. Westinghouse a livré le premier Réacteur à Eau Pressurisée civil au monde en 1957, à Shippingport aux Etats-Unis. Aujourd’hui, près de la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde sont de conception Westinghouse.

Westinghouse emploie dans l’hexagone plus de 500 ingénieurs et techniciens hautement qualifiés, répartis sur les sites de Villejust, Marseille, Metz, Mondragon et Chaponnay. De plus, le Groupe fait appel à plus de 400 fournisseurs partout en France. Westinghouse intervient en France principalement dans les domaines des services nucléaires et d’ingénierie auprès d’EDF et du CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies) et produit une partie importante du combustible utilisé dans les centrales nucléaires françaises à partir d’usines basées en Europe.

WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE 9 rue du Zephir 91140 VILLEJUST Villejust 91140 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lusineephemere.fr/2025/10/01/visites-au-coeur-de-lindustrie-decouvrez-les-entreprises-qui-vous-ouvrent-leurs-portes-2/ »}]

Conception et maintenance de centrales nucléaires, jusqu’au démantèlement