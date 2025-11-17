Au coeur de l’industrie, X-FAB ouvre ses portes X-FAB Corbeil-Essonnes

Au coeur de l’industrie, X-FAB ouvre ses portes Lundi 17 novembre, 09h15 X-FAB Essonne

Début : 2025-11-17T09:15:00 – 2025-11-17T12:15:00

Fin : 2025-11-17T09:15:00 – 2025-11-17T12:15:00

X-FAB est un groupe international leader dans la fabrication de semi-conducteurs. Nous comptons près de 4 500 collaborateurs à travers le monde, en Europe, aux USA et en Asie. Nous sommes 1150 collaborateurs en France, sur notre site de Corbeil-Essonnes. Notre solide expertise dans les technologies de pointe associée à un excellent niveau de service nous permettent de répondre à une demande croissante sur les marchés automobile, industriel, médical et grand public. Dans chaque voiture neuve vendue à travers le monde, il y a des dizaines de puces X-FAB ! Nous équipons vos smartphones et nous développons les technologies médicales du futur. Pour en savoir plus, consultez notre chaîne Youtube www.youtube.com/@X-FAB et notre site web www.xfab.com.

X-FAB 224 boulevard John Kennedy 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

« , « type »: « rich », « title »: « X-FAB », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_nVEHR470rJ5u7VM6sLB20dUESrxaLf0RW6lMS1wrDChEU=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZVqNluNp8W0Ni9CQ0PTvyQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « http://www.youtube.com/@X-FAB »}, {« link »: « http://www.xfab.com »}]

Qu’est-ce qu’ un semi-conducteur ? Ce sont ces petites puces que l’on connaît le plus souvent sous la forme de cartes SIM. Venez découvrir notre ligne de production et notre laboratoire.