AU COEUR DE MA LUMIERE Module 3 Gonnetot samedi 21 mars 2026.
Grand rue Gonnetot Seine-Maritime
Se Choisir
L’Amour de soi demande du courage
Un jour la vie nous met face à nous même
S’aimer soi-même nous ouvre les portes de notre avenir
Module 3 Les Cycles de vie et les 5 réalisations de Vie.
Nous reviendrons sur les nombres qui ont vibré pour nous durant nos années passées et quelles sont les énergies qui nous porteront à l’avenir. .
Grand rue Gonnetot 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 70 33 16 info@presbytere-gonnetot.fr
