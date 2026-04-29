Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Balanod

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Balanod dimanche 30 août 2026.

Adresse : RANDO FERMES

Ville : 39160 Balanod

Département : Jura

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Balanod

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

RANDO FERMES Balanod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

2EME EDITION BALANOD MONTAGNA LE RECONDUIT. Randonnée pédestre et familiale. 10 km; 250 D+. Départ 8h30 à 10h (par vagues). Repas tiré du sac ou buffet fermier (sur réservation 15 euros adulte, 10 euros enfant 12 ans).5 fermes à découvrir.   .

RANDO FERMES Balanod 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 13 04 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Balanod a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)