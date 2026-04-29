Balanod

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

RANDO FERMES Balanod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

2EME EDITION BALANOD MONTAGNA LE RECONDUIT. Randonnée pédestre et familiale. 10 km; 250 D+. Départ 8h30 à 10h (par vagues). Repas tiré du sac ou buffet fermier (sur réservation 15 euros adulte, 10 euros enfant 12 ans).5 fermes à découvrir. .

RANDO FERMES Balanod 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 13 04 06

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Balanod a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)