Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Balanod
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Balanod dimanche 30 août 2026.
Balanod
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
RANDO FERMES Balanod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
2EME EDITION BALANOD MONTAGNA LE RECONDUIT. Randonnée pédestre et familiale. 10 km; 250 D+. Départ 8h30 à 10h (par vagues). Repas tiré du sac ou buffet fermier (sur réservation 15 euros adulte, 10 euros enfant 12 ans).5 fermes à découvrir. .
RANDO FERMES Balanod 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 13 04 06
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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Balanod a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)